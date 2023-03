Andrzej Sapkowski besøker CD Projekt Reds hovedkvarter

HQ

Andrzej Sapkowski og CD Projekt Red er elsket av The Witcher-fans. I to forskjellige medier brakte de karakteren Geralt of Rivia til live, men de to er ikke kjent for å komme overens med hverandre.

Sapkowski prøvde til og med å saksøke spillutvikleren etter å ha trodd at han ble villedet til å selge rettighetene til IP-en sin for et engangsbeløp. Da spillene ble verdensomspennende suksesser fikk dermed ikke Sapkowski royaltybetalinger.

Det ser imidlertid ut til at alt dette er vann under broen nå, ettersom forfatteren har besøkt CD Projekt Reds hovedkvarter. Med flere Witcher-spill på vei, som vil være uten Geralt, er det mulig at utvikleren søkte noen råd om hvordan man kan fortsette med verdenen og IPen uten White Wolf.

Uansett er det godt å se to viktige deler av The Witchers suksess jobbe sammen.