Andy Burnham sikrer seg en overbevisende seier i suppleringsvalget i Makerfield, samtidig som han videreutvikler valgkampen sin for å utfordre Keir Starmer om lederskapet i Labour

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Hvis du ikke er helt oppdatert på alt som skjer i britisk politikk, lurer du kanskje på hvorfor det blir så mye oppstyr rundt et lokalvalg i nordøst. I hovedsak er det fordi den tidligere parlamentsmedlemmet og nåværende ordføreren i området, Andy Burnham, ønsker å bruke valget som en måte å offisielt sette i gang sin kampanje for å utfordre statsminister Keir Starmer om rollen som leder av Labour-partiet. Dette er i praksis neste trinn i denne store maktkampen, og et trinn som møter stor støtte fra velgerne.

Suppleantvalget i Makerfield fant sted i går, og etter at stemmene er telt opp, har det vist seg at Burnham vant valget med en betydelig margin. Ifølge Wigan Council sikret Burnham seg nesten 25 000 stemmer, noe som er godt over halvparten av de totale stemmene som var å dele ut, og nesten 10 000 flere enn det Reform UK-representanten Rob Kenyon, som kom på andreplass, klarte å oppnå. Dette betyr at Burnham er valgt som parlamentsmedlem for området.

I en kort kommentar til resultatet sa Burnham (ifølge BBC News) at dette var et «vendepunkt» for Storbritannia, og at det nå gir Labour en «siste sjanse til å endre seg» og gjøre seg klar for neste parlamentsvalg, samt å plassere Burnham i en førsteklasses posisjon dersom Starmer skulle trekke seg fra rollen som statsminister.

Når det gjelder de øvrige resultatene fra suppleringsvalget, opplevde «Restore Britain» stor oppslutning, de konservative falt betydelig til under 1 000 stemmer, De Grønne kom foran De Liberale Demokratene, og det største uavhengige partiet, ledet av rompolitikeren Count Binface, kom tett bak med 95 stemmer.