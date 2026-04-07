Andy Serkis er tilbake som Alfred i The Batman - Part II og innspillingen utsettes til juni

HQ

Alfred hadde kanskje et stort helseproblem på grunn av en eksplosjon i den første filmen, men Andy Serkis kommer tilbake som Batmans favoritt og eneste butler i den etterlengtede oppfølgeren til The Batman.

Serkis bekreftet dette i et intervju med Collider, der han avslørte at filmskaperne for The Batman - Part II jobbet rundt hans timeplan for å få plass til ham i filmen. Han har også en annen stor franchise-retur, ettersom han regisserer og ser ut til å spille hovedrollen i The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, som kommer på kino i desember neste år.

Andy Serkis har lenge samarbeidet med regissør Matt Reeves, og ser ut til å glede seg stort til å være tilbake på The Batman - Part II. "[Reeves] er en superforfatter og regissør, som du vet. Han ville virkelig ta seg god tid til å sørge for at dette faktisk er riktig, og det er et utrolig godt manus. Det er det virkelig. Det er så emosjonelt og veldig kraftfullt, så jeg gleder meg veldig til å se det", sa Serkis.

Det ser ut til at han ikke trenger å vente lenge på å komme til innspillingen. Ifølge Deadline vil The Batman - Part II begynne å filme i juni i London. Dette kan få Gotham til å se litt annerledes ut enn Liverpool vi så forrige gang, men vi er sikre på at Reeves vil fortsette å gi Batmans by sitt grimme utseende.