Andy Serkis og Ben Starr leder Clair Obscur: Expedition 33s rollebesetning

HQ

Selv om du kanskje ikke hadde det på radaren din, vil dagens nyheter definitivt skyve det opp på listen over prosjekter du har øye med. Sandfall Interactive har avslørt den engelske stemmegjengen for deres kommende prosjekt Clair Obscur: Expedition 33, og bekreftet at ganske mange store navn vil være blant dem som er til stede.

Som nevnt i et PlayStation Blog-innlegg, blir vi fortalt at Daredevil selv, Charlie Cox, har blitt tappet for å stemme Gustave, hovedingeniøren til Expedition 33. Han vil bli støttet av Baldur's Gate 3s Jennifer English, som vil gi liv til Maelle, en ensom som er ivrig etter å utforske og se mer av verden.

I tillegg til disse to er Kirsty Rider fra The Sandman med på rollelisten som Lune, sjefsforskeren på Expedition, mens Shala Nyx fra The Old Guard slutter seg til rekkene som den muntre krigeren Sciel.

I tillegg har vi også Final Fantasy XVIs Ben Starr, som gir stemme til den farlige fremmede Verso, mens Gollum-, Alfred Pennyworth-, Caesar-, Snoke- og Ulysses Klaue-skuespilleren Andy Serkis tar på seg oppgaven med å gi stemme til den nådeløse familiemannen Renoir.

Du kan se mer om hver av disse karakterene og skuespillerne som gir dem liv i den nye traileren nedenfor.