Andy Serkis ville "hoppet på sjansen" til å gjøre flere Lord of the Rings-filmer

Andy Serkis er en engelsk skuespiller, regissør og produsent som uten tvil er mest kjent for sitt motion capture-arbeid som Gollum i The Lord of the Rings-trilogien og Caesar i Planet of the Apes-rebootene.

I en samtale med Post Cred Pod snakket Serkis nylig om de nye Ringenes Herre-prosjektene og sin interesse for å bli med i dem:

"Det er så mange andre potensielle Middle-earth-prosjekter som kan skje," sa han. "Hvis de gjør dem ville jeg selvfølgelig hoppet på sjansen til å få det forholdet gjenopplivet."

Selv om Gollum møtte slutten i Return of the King er det fortsatt mulig for karakteren å vises i en omstart av de originale filmene eller et prequel-prosjekt. Med Warner Bros. og Amazon som ønsker å gjøre Ringenes Herre til en Star Wars-lignende franchise ser det ut til at vi snart vil ha mange Middle-earth-prosjekter som kommer opp.