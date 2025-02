Angela Bassett: "Jeg fortjente en Oscar for min rolle i Black Panther"

HQ

I et nylig publisert intervju reflekterer Angela Bassett over tapet under Oscar-utdelingen for noen år siden, da hun var nominert til beste kvinnelige birolle for sin rolle som dronning Ramonda i Black Panther: Forever. Som kjent gikk statuetten til Jamie Lee Curtis for hennes prestasjon i den kritikerroste Everything Everywhere All At Once. Bassett uttrykte stor skuffelse over utfallet, og uttalte at hun mente hun fortjente seieren.

"Jeg synes det var interessant. Interessant at jeg ikke fikk lov til å være skuffet over et resultat som jeg mente jeg hadde fortjent."

Hun fortsatte med å beskrive hvordan hun følte at det var åpenbart at prisen burde ha gått til henne.

"Jeg elsker å applaudere folk, men i det øyeblikket ... Nei, jeg har lagt inn: lagt inn tid, lagt inn godt arbeid over tid. Jeg trodde ikke det var en gave. Jeg trodde det var en selvfølge."

Det er verdt å nevne at Bassett ble tildelt en æres-Oscar året etter. I takketalen benyttet hun anledningen til å hylle dem som banet vei for henne, deriblant Ruby Dee, Diahann Carroll, Cicely Tyson og Rosalind Cash.

Synes du Bassett burde ha vunnet en Oscar for sin rolle i Black Panther?