Angelina Jolie er åpen for å spille Maleficent igjen

Det er flere år siden Angelina sist tok på seg de svarte klærne og fortryllet verden som den onde trollkvinnen i Maleficent. Filmen, sammen med oppfølgeren Mistress of Evil, ble en massiv kassasuksess for Disney. Av ulike grunner har det imidlertid ikke blitt produsert flere filmer siden. Dette er noe den Oscar-vinnende skuespillerinnen håper vil endre seg. I et intervju med Deadline uttrykte hun at hun var villig til å gå tilbake til rollen og spre litt ondskap igjen.

