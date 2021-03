Animal Crossing: New Horizons er det raskest selgende Nintendo-spillet i Europa noensinne

Du ser på Annonser

Hvis du ikke har bodd under en stein siste års tid, så har du garantert sett at Animal Crossing: New Horizons har solgt som varmt hvetebrød, for å si det mildt. Faktisk har det allerede slått flere rekorder, og her kommer enda en.

Nintendo har utgitt noen sanne klassikere gjennom tiden, men det er faktisk Animal Crossing: New Horizons som er det raskest selgende Nintendo-spillet i Europa noensinne. Spillet har solgt over sju millioner eksemplarer i vår del av verden siden lanseringen for cirka ett år siden, og det har blitt solgt over 31 millioner på verdensplan.

«Vi er virkelig takknemelige for at Animal Crossing: New Horizons omfavnes så varmt av så mange spillere over hele Europa», sier presidenten av Nintendo of Europe Stephan Bole. «Animal Crossing har lenge vært en populær spillserie i Europa, og det at spillerbasen fortsetter å øke er et tegn på fansens kjærlighet til denne unike spillserien.»