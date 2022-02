Animal Crossing: New Horizons er Japans bestselgende spill noensinne

HQ

Det er ingen hemmelighet at Animal Crossing: New Horizons selger bra. Veldig, veldig bra. Men selv med det sagt har det nå blitt bekreftet at det har nådd en ekstremt imponerende milepæl da det nå er det mest solgte tv-spillet i Japan noensinne.

Dette ble bekreftet av Nintendo i går under finansrapporten for oktober - desember 2021, der de avslørte at spillet har solgt totalt 37,42 millioner eksemplarer globalt samtidig som de la til:

"Incidentally, total sell-through for Animal Crossing: New Horizons has exceeded 10 million units in Japan alone, far surpassing the record 6.81 million units of 1985's Super Mario Bros, and it is the single best-selling video game ever in Japan."

Selv om dette er helt monstrøst uansett, er det faktisk enda mer imponerende med tanke på at det kun er tilgjengelig på én plattform og ikke engang er to år gammelt enda... Til tross for dette bekreftet Nintendo sagt at de ikke kommer til å slippe noen flere utvidelser til spillet.

Takk, Siliconera