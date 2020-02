Animal Crossing: New Horizons får ny Direct på torsdag

Mot slutten av forrige uke begynte det å gå rykter om at en ny Nintendo Direct-sending nærmet seg, og at denne ville fokusere på Animal Crossing: New Horizons i stedet for de ukjente spillene som kommer senere. Nå viser det seg at disse stemte.

Nintendo kan nemlig bekrefte at Animal Crossing: New Horizons vil få en egen Nintendo Direct klokken 15 den 20. februar, altså på torsdag. De nøyer seg med å si at sendingen vil gå veldig detaljert inn på Nook Inc. sin Deserted Island Getaway Package, så det høres ut som om de omtrent 25 minuttene vil være fylt med alt man må vite om det etterlengtede spillet som lanseres samme dag som Doom Eternal.