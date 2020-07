Animal Crossing: New Horizons har solgt fem millioner fysiske eksemplarer i Japan

Du ser på Annonser

Nintendo har vært ganske stille for tiden, og har ikke annonsert noen spill på lenge, og i år går det lang tid mellom utgivelsene deres. Heldigvis har Nintendo i denne vanskelige perioden lansert et av studioets mest suksessfulle spill hittil, nemlig Animal Crossing: New Horizons.

Vi har rapportert en del om de mange rekordene og salgsmilepælene tittelen allerede har oppnådd i løpet av sine tre måneder ute på markedet. Nå kan vi rapportere om enda en imponerende milepæl. Famitsu har meddelt (via GamingBolt) at Animal Crossing: New Horizons nå har solgt over fem millioner fysiske eksemplarer i Japan alene.

Det er vanvittig imponerende, og det hadde vært litt interessant å vite hva salgstallene hadde ligget på om spillet ikke hadde blitt lansert midt i en global pandemi.