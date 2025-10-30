Animal Crossing: New Horizons kommer til Nintendo Switch 2 den 15. januar sammen med den gratis 3.0-oppdateringen for begge versjonene

HQ

Nintendo har nettopp kunngjort via sin Nintendo Today! app at de vil lansere den opprinnelige versjonen av Animal Crossing: New Horizons for Nintendo Switch 2 den 15. januar 2026. Denne nye versjonen vil bli utgitt i fysisk format for €64,99, og vil også være tilgjengelig som en oppgradering for nåværende spillere av Nintendo Switch 1-versjonen for €4,99.

I tillegg til å finpusse grafikken til 4K/60 bilder i sekundet, vil den nye versjonen av Nintendos blockbuster fra 2020 også dra nytte av nye Switch 2-funksjoner, som muligheten til å chatte live med vennene dine når dere besøker den samme øya sammen, samt bruke webkameraet til å se hverandres ansikter mens dere spiller. Og det vil du sannsynligvis trenge, for nå blir det flere besøkende på en gang: Maksimalt antall venner i et spill øker fra 8 spillere til 12 på Nintendo Switch 2. Med den innebygde mikrofonen kan du også si navnet på en landsbyboer du vil lokalisere, og du vil få et varsel på skjermen om hvor vedkommende befinner seg for øyeblikket.

I tillegg til denne utgivelsen vil Animal Crossing: New Horizons Update 3.0 også bli utgitt for alle spillere 15. januar, som inkluderer nytt innhold som et hotell på kysten av øya som drives av kapteinens familie, og du må hjelpe til med å dekorere interiøret på hotellet og få flere besøkende til øya din. Som belønning for hjelpen får du hotellkuponger som du kan løse inn mot eksklusive varer i hotellets egen butikk.

Lagringsplassen i lagerrommet har også blitt utvidet og kan nå romme opptil 9000 gjenstander, inkludert blomster, trær og busker.

Men det kanskje mest interessante er at vi nå har dobbelt så mye plass til å bokstavelig talt skape drømmehjemmet vårt...., for Nintendo har nå inkludert en "drømmeøy" som dukker opp når du drømmer (du kan faktisk skape opptil tre drømmeøyer), slik at du aldri kan slutte å bygge og nyte spillet.

Med alle disse forbedringene og lanseringen av Nintendo Switch 2 Edition er det ingen tvil om at Animal Crossing: New Horizons kommer til å gjøre et stort comeback. Ulempen er kanskje at dette betyr at en ny del i serien trolig ligger et par år frem i tid.

Sjekk ut alt som kommer til Animal Crossing: New Horizons i den gratis oppdateringen og Nintendo Switch 2-versjonen i den omfattende traileren nedenfor.