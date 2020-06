Animal Crossing: New Horizons lar oss endelig svÃ¸mme

Du ser på Annonser

Med tanke på at skapningene i Animal Crossing veldig ofte bor ved vannet og må komme seg over det for å finne kule ting skulle man tro de kunne svømme, men slik er det altså ikke. Foreløpig i alle fall.

Nintendo har nemlig gitt oss en ny trailer som avslører hva som kommer i Animal Crossing: New Horizons' neste store oppdatering den 3. juli, og den mest nevneverdige endringen er at det endelig blir mulig å svømme og dykke. Sistnevnte blir ganske nyttig siden vi kan få tak i sjødyr og andre ting under vann og på havbunnen. Disse kan du for eksempel gi til den røde sjøoteren Pascal i bytte mot spesielle gjenstander inspirert av havet. Eller så kan du jo gi dem til Blathers for å gjøre ditt for at museumet får en...spesiell aroma.

Vi kan forvente en like spennende oppdatering en gang i august, men Nintendo ønsker ikke å si hva som venter i den enda.