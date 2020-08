Animal Crossing: New Horizons nærmer seg Mario Kart 8 Deluxe

Du ser på Annonser

Vi trengte ikke å forlate mars engang før det ble klart at Animal Crossing: New Horizons har vært en stor suksess for Nintendo, men det viser seg at salget faktisk har vært enormt.

Nintendo har nå presentert finansårets første rapport, og den avslører blant annet at Animal Crossing: New Horizons har solgt over 22, 4 millioner eksemplarer siden lanseringen den 20. mars.

Dette gjør at det allerede er på andreplass hva mestselgende spill på Nintendo Switch angår, kun slått av Mario Kart 8 Deluxe sine 26, 74 millioner eksemplarer. Med mindre salget virkelig stuper fremover vil altså det mange betrakter som en relativt liten franchise for Nintendo ende opp som hybridkonsollens mest solgte spill allerede etter ett år.