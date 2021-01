Animal Crossing-inspirert sminke er på vei

Du ser på Annonser

For alle som liker å sette på seg et velsminket ansikt innen de trasker til jobben eller går ut blant folk, har Nintendo nå annonsert at deres populære spillserie Animal Crossing skal kjøre et samarbeid med makeupmerket ColourPop.

Og makeup-serien ser akkurat ut som man kunne forestilt seg. Serien skal blant annet inneholde fire ulike fargepaletter inspirert av karakterer fra spillet. Det kommer for eksempel en Isabelle-palett i varme rosa og gule toner, en i heftige lilla toner inspirert av The Able Sisters, en i freshe grønne toner fra The Nooks og til sist brune naturlige toner inspirert av Blathers og Celeste.

Er du interessert i disse slippes kolleksjonen den 28. januar på ColourPops hjemmeside, og vi regner med at det er lurt å være tidlig ute, for disse ryker nok raskt.