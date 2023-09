Animal Crossing-spillere reiser verden rundt for å se kunst fra New Horizons

HQ

Animal Crossing: New Horizons ble lansert for tre år siden og ble raskt enormt populært, og det er fortsatt et av de mest solgte spillene noensinne på Switch. Av en eller annen grunn ga ikke Nintendo det særlig mye støtte, og etter et drøyt år ble det etterlatt.

En av de mange tingene som er inkludert i spillet, er 43 ekte kunstverk, og en britisk fyr som kaller seg Mayplaystv på X, bestemte seg for å se dem alle i virkeligheten. Det tok ham "16 måneder, 3 kontinenter, 10 land, 17 byer og 29 museer", og han har nå lagt ut bevis på reisen.

Se både reisen og kunsten i den korte X-videoen nedenfor.