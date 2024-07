Animasjonsstudioet Axis Studios, kjent for sine utrolige videospilltrailere, legges ned

HQ

Du kjenner kanskje ikke navnet Axis Studios, men du kjenner definitivt til noen av trailerne de har laget. Franchiser som Halo, Destiny, League of Legends, Gears of War og Dead Island ville rett og slett ikke ha fått noen av de fantastiske trailerne de gjorde uten Axis.

Nå legger imidlertid Axis Studios ned. Som rapportert av BBC, har animasjonsstudioet gått inn i administrasjon, og 162 personer står plutselig uten jobb. Studioet var basert i Finneston-området i Glasgow, Skottland.

I tillegg til å jobbe med noen minneverdige spilltrailere, skapte Axis også innhold for BBC, Netflix og mer. Årsaken til nedleggelsen er tilsynelatende en nedgang i antall kundeprosjekter. Det var et overskudd under covid-19, men siden da har etterspørselen merkelig nok dabbet av.