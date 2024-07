Animasjonsstudioet bak Netflix' Arcane velger sin drømmemangaadaptasjon

HQ

Selv om vi alle kjenner til Netflix' hitserie Arcane, vet du kanskje ikke navnet på studioet som har skapt den. Studio Fortiche er et fransk animasjonsstudio, hvis medlemmer har en dyp kjærlighet for alt som har med anime og manga å gjøre.

I en samtale med Crunchyroll avslørte en av lederne i Fortiche, Pascal Charrue, at hvis han kunne tilpasse en hvilken som helst manga til animasjon, ville han valgt Vagabond av Takehiko Inoue. "Det er et mesterverk med en utrolig dybde og fantastiske kunstverk som det ville være fascinerende å gi liv til i animasjon. Selv om Naoki Urasawas verk allerede har blitt filmatisert flere ganger, er de fortsatt en viktig inspirasjonskilde for oss," sier Charrue.

"Når man vurderer manga å filmatisere, er det viktig å finne de som virkelig har godt av å bli animert. Ofte blir jeg skuffet over enkelte filmatiseringer på grunn av det enkle faktum at tempoet i en manga, som du kontrollerer som leser, ikke alltid lar seg oversette til animasjon," fortsetter han.

Vagabond er en filmatisering av Eiji Yoshikawas verk. Den følger en fiktiv fekter Musashi Miyamoto, og blir ofte sett på som en klassisk Seinen-manga, på linje med Beserk og Vinland Saga.