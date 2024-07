Anna Faris ville være åpen for å komme tilbake til Scary Movie-serien

HQ

Scary Movie -serien var en av de største parodiseriene på 2000-tallet, med flere filmer og utallige ikoniske og morsomme scener (som Scream wazzup-øyeblikket). Denne typen filmer har dødd ut i det siste, men det er planer om å reboote Scary Movie, så får vi se Anna Faris tilbake i rollen som Cindy Campbell?

Kanskje! Faris har snakket med magasinet People hvor hun avslørte at hun ville være åpen for en retur til serien, men bare hvis to betingelser er oppfylt. Den første er en no-brainer, men den andre er litt mer overraskende.

Faris sier: "Vel, penger! Jeg ville elsket å jobbe med Regina igjen. Jeg elsker henne bare så høyt. Vi ville fått hverandre til å fnise hele dagen lang. Regina Hall ville vært svaret mitt. Og penger. Men mest av alt Regina!"

Synes du Scary Movie bør ha tilbakevendende stjerner som Faris og Hall, eller bør den starte på nytt?