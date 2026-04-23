Annapurna Interactive bringer Mixtape, Wanderstop, Stray, og andre nylige suksesser til Nintendo Switch 2 i 2026

HQ

Snart vil Nintendo Switch 2 bli støttet av en hel rekke ekstra spill, som hver og en kommer fra utgiveren Annapurna Interactive. Selskapet har nettopp avslørt sin intensjon om å levere native Switch 2-utgaver for mange av sine nylige hits og til og med forestående ankomster, alt i løpet av 2026.

Annapurna starter ting ved å allerede lansere og tilby Switch 2-utgaver for Sayonara Wild Hearts og Lorelei and the Laser Eyes, som begge er tilgjengelige på eShop fra dette øyeblikket, med en gratis Switch 2-oppgraderingssti for eiere av Switch 1-utgavene.

Basert på dette blir vi fortalt at Stray kommer til Switch 2 den 28. mai, alt før to a T debuterer 11. juni og Wanderstop slippes 23. juni. Etter disse vil Mixtape og People of Note også komme til Switch 2, men det er ingen gitte datoer for noen av versjonene utover ganske enkelt en gang i 2026.

Vil du fange noen Switch 2-utgaver for disse Annapurna-titlene?