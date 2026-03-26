Annapurna Interactive deler ny trailer for Forever Ago og bekrefter høstens lanseringsvindu

"Livet handler om historier. Om hvor vi har vært, hvor vi skal, og om menneskene vi møter på veien." Det er det overordnede budskapet i den siste traileren for Forever Ago, et eventyrspill som Annapurna Interactive har utviklet og Third Shift har publisert, og som nettopp dukket opp på Xbox Partner Preview showcase.

Historien om Alfred, en gammel mann som gjenopplever eventyr fra hele livet sitt etter å ha opplevd en tragedie som ser ut til å dreie seg om tapet av partneren hans, blir omtalt som et "gripende narrativt spill". Han reiser i en minivan og bruker et instant-kamera til å dokumentere reisen sin, og dette er en historie om "forløsning".

Forever Ago skal debutere på PC (Steam og Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2, og vi har ennå ikke en fast dato for lanseringen, bare at det vil skje en gang i høst.