Annapurna Interactive er vertskap for en Showcase neste uke

Vi har nettopp hatt en PlayStation State of Play, Xbox var vertskap for en Developer Direct i januar, Nintendo presenterte Switch 2 i forrige måned også og bekreftet at en større Direct vil skje i april, og nå kan vi også legge til denne listen et show som dreier seg om Annapurna Interactive.

Utgiveren har avslørt at de neste uke vil være vertskap for en Showcase som vil vare i rundt 30 minutter og vil spesifikt fokusere på 2025-porteføljen av spill. Vi blir fortalt at dette vil inkludere glimt av Wanderstop, Skin Deep, Wheel World, Faraway, Lushfoil, To a T, og Morsels, for et faktum, men vi kan også forvente "noen flere overraskelser."

Når det gjelder når Annapurna Interactive Showcase vil bli avholdt, vil det skje 24. februar kl. 17:00 GMT / 18:00 CET, og du kan se teaservideoen nedenfor.