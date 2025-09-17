Annapurna Interactive er vertskap for et showcase neste uke

HQ

Det har allerede vært en svært travel sommer, og det er ingen tegn til at spillverdenen har bremset opp. Denne september har vært vanvittig, med store lanseringer som ofte faller og store show å se på også, noe som bare vil fortsette neste uke når Tokyo Game Show skjer og Xbox er vert for en sending.

Det går rykter om at en State of Play arrangert av PlayStation også vil finne sted, men ettersom vi ennå ikke har sett noen offisiell bekreftelse på denne fronten, er det kanskje best å rette oppmerksomheten mot det vi absolutt vet vil skje.

Annapurna Interactive PlayStation vil være vertskap for en fremvisning som en del av Tokyo Game Show. Det vil skje neste uke, onsdag 24. september for oss i Europa, på det ugudelige klokkeslettet 1:00 BST / 2:00 CEST.

Når det gjelder hva du kan forvente av dette showet, vil det presentere "tre nye spill fra utviklerne Yarn Owl, Iridium Studios og Marumittu Games," og for en smakebit av hva som kommer, sjekk ut teaser-traileren for showcase nedenfor.