Anne Hathaway snakker om Christopher Nolans neste film

Er det en vampyrthriller? En sci-fi-film? Uansett hva det er, er Christopher Nolans neste film fortsatt innhyllet i mystikk. En ting vi imidlertid vet, er at filmen har en massiv og stjernespekket rollebesetning.

Tom Holland, Matt Daemon, Charlize Theron, Zendaya, Robert Pattinson og flere forventes å dukke opp. Anne Hathaway er også en del av rollebesetningen, og i et intervju med Women's Wear Daily snakket hun litt om filmen og det å delta.

"Jeg har så mange følelser for den at jeg ikke engang vet hvordan jeg skal formulere dem", sa Hathaway. "Det fyller meg med så mye glede, og jeg vet ikke hvordan jeg skal snakke om det. Jeg elsker Chris og Emma Nolan så høyt, og å bli invitert inn i deres verden er, jeg mener, jeg vet av erfaring at det er et av de beste stedene du kan befinne deg. Å bli invitert to ganger føltes virkelig som noe, tre føltes som om det ville ha vært grådig, så jeg lot meg aldri håpe at det skulle skje, og at det har skjedd gjør meg følelsesladet, for å være helt ærlig. Det får meg til å føle at jeg gjør noe riktig."

Ingen store plottdetaljer avslørt der, men det ser ut til å være et prosjekt som begeistrer Hathaway. Etter Oppenheimer er alles øyne rettet mot Nolan for å se hva han kan finne på neste gang.