Anne Hathaway vender tilbake med stil - Første titt på Djevelen bærer Prada 2

Anne Hathaway har nettopp avduket det aller første offisielle bildet av sin ikoniske karakter, Andrea "Andy" Sachs, fra den kommende oppfølgeren Djevelen bærer Prada 2. Filminnspillingen er allerede i gang (siden 30. juni), og fansen kan glede seg - den opprinnelige kjernebesetningen er tilbake: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt og Stanley Tucci er alle tilbake. Det kreative teamet er også intakt, med David Frankel som regissør og Aline Brosh McKenna som manusforfatter.

Oppfølgeren utspiller seg omtrent 20 år etter originalen, og følger Miranda Priestlys kamp for å holde Runway magazine flytende i den digitale tidsalderen. Emily Charlton (Blunt) har blitt en mektig PR-sjef for et luksuriøst motemerke, mens Andy, som nå er en respektert journalist, trekkes tilbake til moteverdenen hun en gang forlot - og dermed er det duket for et følelsesladet gjensyn med høy innsats.

Men det er ikke bare kjente fjes som vender tilbake. Rollelisten utvides også: Kenneth Branagh skal spille Mirandas ektemann, og nye roller er bekreftet for Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak og Pauline Chalamet.

Filmen har premiere 1. mai neste år. Mote. Makt. Hevn. Den er tilbake.