Anne Hathaways liste over ting hun bør gjøre

HQ

Anne Hathaway har delt sin ønskeliste for fremtidige prosjekter under et intervju med Women's Wear Daily, og avslørte en overraskende drøm: å spille i en julefilm. Den Oscar-vinnende skuespillerinnen kalte det et "bucket list"-mål, ettersom hun ennå ikke har gjort seg bemerket i den elskede høytidssjangeren.

Hathaway antydet også potensielle oppfølgere til to av hennes mest ikoniske filmer, The Princess Diaries og The Devil Wears Prada. Hun reflekterte med glede over sine tidlige erfaringer med begge, og ga teamene og regissørene bak dem æren for å ha formet karrieren hennes.

I mellomtiden skal Hathaway gjenforenes med regissør Christopher Nolan i et hemmelig prosjekt med en stjernespekket rollebesetning, deriblant Zendaya, Tom Holland og Charlize Theron. Hathaway balanserer nostalgi med nye utfordringer, og er fortsatt en av Hollywoods mest allsidige stjerner.