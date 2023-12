Another Code: Recollection-demo er nå tilgjengelig på Nintendo Switch

Studio Cings Another Code R og Another Code: Two Memories var fortellende eventyr som vi koste oss med på Wii og Nintendo DS for altfor lenge siden. Men Nintendo vil ikke la sjansen gå fra seg til å bringe dem tilbake, og på Nintendo Indie World i november i fjor kunngjorde de at vi ville få se en revidert samleutgave av begge titlene på Switch tidlig i 2024. Og nå, med en måned igjen til lanseringen 19. januar, har eShop sluppet en demo slik at vi alle kan bli kjent med (eller huske) begge spillene.

Denne gratis prøveversjonen inneholder det første kapittelet av Another Code: Two Memories, det første av de to spillene som inngår i Another Code: Recollection. Som det første kapittelet i eventyret kan fremgangen fra demoen overføres til fullversjonen av spillet.

Det finnes også en ny oversiktstrailer, som du kan se nedenfor.

Spilte du det opprinnelige Another Code, eller blir dette første gang du opplever Ashleys historie?