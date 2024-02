Another Crab's Treasure bekreftet for lansering i april

HQ

Utvikleren Aggro Crab har nettopp bekreftet at andre krepsdyrfans kan se frem til at deres kommende sjelelige eventyr, Another Crab's Treasure, kommer i år. Faktisk kommer det ikke bare i år, men om to måneder, med planlagt lansering allerede 25. april 2024, ikke bare på PC, Switch og Xbox, men også på PlayStation og både PC og Xbox Game Pass på dag én.

Spillet skal utspille seg i en "smuldrende undervannsverden plaget av en mystisk forbannelse." Her skal spilleren ta på seg rollen som eremittkrebsen Kril og jakte på skallet han har tatt tilbake, samtidig som han oppdager hemmelighetene bak havets forurensning.

Another Crab's Treasure vil by på over 50 skjell å prøve, kraftige magiske angrep, krevende, men likevel tilgjengelig sjelelig action, og som utvikleren bemerker, "altfor mange krabber".

Sjekk ut traileren for utgivelsesdatoen for Another Crab's Treasure nedenfor.