Another Crab's Treasure er ferdigutviklet og klart for lansering

Selv om april 2024 er en svært karrig måned når det gjelder lanseringer av nye spill, er det noen få spennende prosjekter som skal debutere. Utvikleren Aggro Crab ønsker å lansere action-RPG-spillet Another Crab's Treasure, som etter planen skal lanseres på PC og konsoller 25. april, og indieutvikleren har delt noen fantastiske nyheter.

Spillet har "gone gold", noe som betyr at det er klart til å debutere neste måned. Another Crab's Treasure er sertifisert på alle plattformer, noe som betyr at vi kan se frem til at spillet lanseres på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch på én gang, og at vi ikke kan forvente noen forsinkelser fremover.