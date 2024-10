Ant-Man and the Wasp: Quantumania endte faktisk opp med å gå med overskudd

HQ

I den moderne filmalderen kan det være vanskelig å se hvilke filmer som går med overskudd. Takket være strømming og skattefusk kan filmer som så ut til å tape på billettinntektene likevel ende opp i pluss, slik tilfellet var med Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ifølge en Forbes-rapport endte filmen faktisk opp med et totalt overskudd på 88 000 dollar. Det er ikke nok til å lønne Disneys administrerende direktør i en måned, men teknisk sett er det likevel en seier. Jeg ser for meg et meme av den fyren som spruter champagne som om det ikke finnes noen morgendag mens han står på tredjeplass på et podium.

Så hvordan ble denne mektige fortjenesten til? Vel, som nevnt tidligere, er det skattefusk. Ant-Man and the Wasp: Quantumania ble spilt inn i Storbritannia, noe som gjorde at den kunne dra nytte av den britiske regjeringens "Audio-Visual Expenditure Credit", som gir dem en kontant refusjon på opptil 25,5 % av pengene som ble brukt i landet.

Marvel og Disney måtte være mer åpne om tallene sine og kostnadene for filmen for å kvalifisere for denne refusjonen, men legg til et snedig forkledd studionavn, og det er vel verdt kostnaden for å gjøre Ant-Mans tredje eventyr til noe som i det minste er litt lønnsomt.