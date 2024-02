Antec lanserer nytt C8-kabinett

HQ

PC-kabinettet har utviklet seg mye, og det moderne kabinettet må legge til rette for høy luftgjennomstrømning, kunne vises frem og håndtere mye varmespredning i form av flere AIO- og viftefester, samtidig som det skal være enkelt å installere.

Dette har ført til en ny type kabinetter, ofte kalt akvariumkabinetter, og Antec er et av de mest erfarne kabinett- og maskinvaremerkene på markedet.

C8 fra Antec har en moderne og elegant design, et minimalistisk ytre som skjuler en mengde avanserte funksjoner for den teknologikyndige forbrukeren.

Front-/venstrepanelet har en unik 45° faseteknikk som bryter barrieren mellom de to glassbitene - den ekstremt fine kanten på glassfugen forsterker den uavbrutte panoramautsikten og den ultratransparente visuelle opplevelsen av 270°-visningen. Kombiner komponentene dine med RGB-lys for en blendende utsikt.

C8 har også en allsidig innvendig layout med god plass til avanserte komponenter, noe som gir fleksibilitet til å bygge et system som er skreddersydd for hvert enkelt brukstilfelle og individuelle krav.

Det er første gang Antec tilbyr et kabinett med to kammer som gjør det mulig å seksjonere harddisken/PSU-en på høyre side og dermed sørge for uavhengig kjøling av CPU/GPU på venstre side.

For de som er interessert i ekstrem væskekjøling, har C8 plass til å montere opptil tre 360 mm radiatorer, og den er konstruert for å støtte selv de tykkeste radiatorene.

Veiledende utsalgspris er €119,49, avhengig av lokale avgifter.