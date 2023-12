Anthem har solgt minst 5 millioner eksemplarer

HQ

Etter å ha skapt noen av tidenes beste og mest minneverdige RPG-spill for én spiller, bestemte Bioware seg plutselig for å prøve seg på live service-spill og ga ut Anthem i 2019. Det var deres desidert største og dyreste spill.

Dessverre manglet Bioware ekspertisen til å lage denne typen spill, og til tross for et ganske bra og kreativt gameplay, manglet det på så å si alle andre områder, med et merkelig loot-system, kjedelig leveling, en tom verden og ingen reell motivasjon til å fortsette å spille. Dette førte til dårlige salgstall og at Bioware til slutt kansellerte spillet, etter først å ha forsøkt å redde det. Men hvor mye solgte det?

Takket være et nytt LinkedIn-innlegg fra en tidligere Bioware-ansatt, oppdaget av Timur222 på X, har vi nå svaret. Det viser seg at spillet faktisk startet ganske bra med to millioner solgte enheter den første uken, og i løpet av spillets levetid nådde det fem millioner solgte eksemplarer. Vi antar at mange av disse var til sterkt rabattert pris, så tallene alene gir ikke hele bildet - men til syvende og sist hadde Anthem faktisk ganske gode salgstall.

Synes du det var en feil avgjørelse av Bioware og EA å kansellere det?