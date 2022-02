Anthony Daniels skal spille C-3PO igjen

HQ

Å kalle Anthony Daniels en Star Wars-veteran er nærmest en underdrivelse. Den 75 år gamle britiske skuespilleren har opptrådt i samtlige Star Wars-filmer i rollen som den gylne roboten C-3PO med unntak av Solo: A Star Wars Story, hvor han i stedet hadde en annen birolle.

Og noe tyder på at han ikke er helt klar for å legge den ikoniske roboten på hylle. På sin Instagram avslører Daniels at han for øyeblikket holder på med motion capture til C-3PO igjen.

Nøyaktig hvilket prosjekt han skal medvirke i fremgår ikke, men mest sannsynlig er den den kommende animerte filmen Droid Story, som får premiere på Disney+. Her spiller både C-3PO og hans mangeårige venn R2-D2 nemlig hovedrollene.

Uansett hvilket prosjekt det dreier seg om er det fint å se at C-3PO ikke er rusten ennå.