Anthony Hopkins medvirker i en biopic om Maserati-familien

Biografier er en av de største trendene i filmverdenen for tiden, og det føles som om vi nesten ukentlig får en ny historie som dokumenterer livet til en stor entertainer eller oppfinner. I bilverdenen har noen av de mest profilerte eksemplene i det siste vært Ferrari og Lamborghini: The Man Behind the Legend, og i den kommende fremtiden er det et annet italiensk dynasti som står på scenen.

Variety rapporterer at Maserati-familien er den neste som får en biografisk behandling. Filmen skal hete Maserati: The Brothers, og den skal dokumentere bilprodusentens vei fra en beskjeden begynnelse til global stjernestatus.

Filmen skal produseres av italienske Andrea Iervolino Company, og Anthony Hopkins skal spille en av hovedrollene som bankmannen som finansierte Maserati-familien og hjalp dem på vei.

Selv om ytterligere informasjon om filmen for øyeblikket holdes hemmelig, nevnes det at innspillingen vil begynne i Bologna veldig snart.