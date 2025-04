Anthony Mackie sier Avengers: Doomsday vil gjenopprette "den gamle Marvel-følelsen"

HQ

Du har all ære hvis du mener at MCU de siste seks årene har vært like bra som historien frem til Endgame, men mange fans mener at serien rett og slett ikke har vært like sterk siden Thanos sparket i bøtta. Siden da virker det største målet i stor grad å gjenopprette den gamle følelsen.

Det er noe Captain America: Brave New World-stjernen Anthony Mackie tror vil skje med Avengers: Doomsday. I en samtale med IGN, ertet Mackie den kommende team-up-filmen. "Alle er spente. Jeg føler at med manuset og med Russo-brødrene tilbake, kommer det til å bli flott. Jeg er veldig spent på hva dette prosjektet kommer til å bli. Det kommer til å gi publikum den gamle Marvel-følelsen som de alltid har hatt."

Mackie vil spille hovedrollen sammen med en massiv rollebesetning i Doomsday, der de gamle X-Men slår seg sammen med Avengers for å ta opp kampen mot Robert Downey Jr.s Doctor Doom. Vi får vente og se om den kan gjenopprette den gamle Marvel-følelsen, for til tross for mange prosjekter som lover å gjøre nettopp det, snakker vi fortsatt om det gamle MCU mange år senere.

Avengers: Doomsday kommer på kino 1. mai 2026. Den er for øyeblikket under innspilling.