Anthony og Joe Russo avslører hvorfor de kom tilbake for to nye Avengers-filmer Det tok lang tid for duoen og manusforfatter Steven McFeely å komme opp med en idé.

HQ Det er lenge siden vi har sett en Avengers-film, og selv om kvaliteten på Marvel-produktet ifølge mange har sunket i løpet av denne tiden, er det håp om at et stort team kan bidra til å øke selvtilliten igjen. Derfor er Joe og Anthony Russo tilbake, sammen med manusforfatter Steven McFeely for Avengers: Doomsday, og Avengers: Secret Wars. I en samtale med Empire sa Anthony Russo at det ikke alltid var en ferdig avtale å komme tilbake til Marvel. "Endgame var slutten, og det tok litt tid for oss å begynne å tenke på det som noe annet enn en slutt", sa han. Selv om forholdet alltid var godt med sjefene hos Marvel, kunne Russos rett og slett ikke finne ut hvor de skulle ta historien videre. "Det var ideer som vi prøvde å finne ut av før denne, og vi fant bare aldri historien", sa Joe Russo. "Jeg husker at jeg ringte Steve [McFeely] og sa: 'Hei, gal idé. Hva synes du om at vi alle går tilbake og gjør Secret Wars?' Og [han sa]: 'Faen heller. Absolutt ikke. Og neste morgen kl. 07.30 ringte du og sa: 'Greit, jeg har en idé.'" Vi må vente til 2027 for å finne ut hva den ideen var, men vi har også Avengers: Doomsday på skjermen i 2026, så snart nok får vi se mer av dette superheltteamet.