Ant-Man and The Wasp: Quantumania kjemper mot tiden, Kang og MODOK i ny trailer

HQ

Etter en liten pause er det tid for mer fra Marvel Cinematic Universe igjen, og det er nok mange som er spente på det neste steget. For flere vil si at fase fire av MCU har vært ganske tam, så da er det gøy at den kommende filmen tydeligvis setter ting i høygir når femte fase starter.

Marvel har nemlig gitt oss en ny trailer for Ant-Man and The Wasp: Quantumania som får det til å virke som om Scott Lang og kompani både kommer til å gå berserk på tidslinjen samtidig som de kjemper mot Kang, MODOK og muligens fler.