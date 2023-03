Ant-Man and the Wasp: Quantumania manusforfatter slår ut mot de negative anmeldelsene

HQ

Ant-Man and the Wasp: Quantumania har ikke hatt de mest fremragende utgivelsene. Med 48% på Rotten Tomatoes i skrivende stund, og et bratt fall på billettkontoret den andre helgen, ser det ut til at Marvels siste blockbuster ikke har oppfylt fansens forventninger.

Manusforfatteren til filmen, Jeff Loveness, ble overrasket over negativiteten mot filmen. I et nylig intervju med The Daily Beast sa han "Jeg er veldig stolt av det jeg skrev for Jonathan [Majors] og Michelle Pfeiffer. Jeg trodde det var gode ting, vet du? Og så var jeg bare fortvilet, og jeg var veldig trist over det.

Loveness' oppfatning endret seg da han fikk se filmen i en kinosal omgitt av fans. " Jeg er som, 'Goddamn! Nei, [anmeldelsene] er feil! Jeg har rett! MODOK er flott!' Jeg er ganske fornøyd med det generelt, og jeg tror jeg lærte å ta et slag denne uken. Og nå som jeg har lært at det ikke er så ille, kan jeg bare fortsette med å lage ting.

Har du sett Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Sjekk ut vår anmeldelse her.