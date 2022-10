Ant-Man and The Wasp: Quantumania-trailer byr på Bill Murray og Kang

HQ

Flere av oss føler at denne fasen av Marvel Cinematic Universe rett og slett har manglet en spennende helhet, men det kan virke som om den tredje Ant-Man-filmen skal gjøre noe med dette.

Marvel har tross alt gitt oss den første traileren for Ant-Man and The Wasp: Quantumania, og ved å både ta oss til en ny del av universet vi ikke har sett før i MCU, introduksjonen av Bill Murray og ikke minst gjenkomsten til Kang er det i alle fall håp for at ting virkelig begynner å ta seg opp i februar.