Ant-Mans memoarer er ekte, og du kan kjøpe en fysisk kopi

Det viser seg at Ant-Man and The Wasp: Quantumania ikke blir årets Marvel Cinematic Universe eller Scott Langs største utgivelse, da den rollen nå har falt til den de ekte Ant-Man-memoarene kalt Look Out For The Little Guy.

Denne boken vil inneholde 20 historier som skildrer Scott Langs tid (og i forlengelsen Paul Rudds tid, antar vi) som en superhelt, Avenger, pappa, og viktigst av alt en "hvermann". Beskrivelsen sier at memoarene vil "fange hjertet, humoren og ydmykheten som har gjort Scott Lang til en elsket karakter blant fansen."

Selv om dette kan virke som et markedsføringsplott (og det er det til en viss grad), er boken også veldig ekte og vil debutere over hele verden den 5. september for en veiledende pris på $ 26.99 - med forhåndsbestillinger tilgjengelige akkurat nå.

Når det gjelder boken har Lang (eller kanskje Rudd, det er vanskelig å si) uttalt: "Dykk ned i sidene i min nye bok, Look Out for the Little Guy, for å lese alt om hvordan det er å være den lille fyren (og noen ganger den veldig, veldig store fyren) som overvinner alle oddsene for å hjelpe til med å beseire Thanos."

Du kan ta en titt på bokomslaget nedenfor hvis du sitter på gjerdet om å plukke opp en kopi, eller kanskje lese Bruce Banners korte gjennomgang nedenfor for å hjelpe til med kjøpsbeslutningen.

"Introduserer mannen bak helten, og helten jeg kaller venn."