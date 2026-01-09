Antoine Semenyo annonsert som ny signering av Manchester City: "Et stort privilegium å være her"

HQ

Manchester City har annonsert signeringen av Antoine Semenyo, ny spiss for laget, som forlater Bournemouth for 64 millioner pund (55,5 euro) på en femårskontrakt, frem til 2031, og blir dermed klubbens fjerde dyreste spiller.

Semenyo er født i Chelsea av ghanesisk avstamning, hvor han spiller internasjonalt, og debuterte først på A-laget i Bristol City, selv om han tilbrakte noen måneder på utlån til Bath City, Newport County og Sunderland, før han kom til Bournemouth i 2023. Manchester City beskriver ham som "en av Premier Leagues mest spennende og ettertraktede offensive kantspillere".

"Jeg har sett City det siste tiåret under Pep Guardiola, og de har vært det dominerende laget i Premier League, i tillegg til at de har oppnådd fantastiske ting i Champions League, FA-cupen og ligacupen", sier Semeyo.

"De har satt den høyeste standarden, og det er en klubb med spillere i verdensklasse, fasiliteter i verdensklasse og en av tidenes beste managere i Pep. Jeg har så mye å forbedre, så å være i denne klubben, på dette stadiet av karrieren, er perfekt for meg. Det er et stort privilegium å være her."

Semeyos debut under Pep Guardiolas ledelse kan bli i helgens åttedelsfinale i EFL-cupen, eller i Carabao Cup-semifinalen mot Newcastle neste tirsdag.