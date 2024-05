Antony "Homelander" Starr benekter ikke at han vil spille DC-karakteren Booster Gold

HQ

Da James Gunn og Peter Safran presenterte planene for duoens nye DC-univers fikk vi hovedsakelig vite hva vi kunne forvente oss av den første bølgen, kalt Gods and Monsters. Dette inkluderte spesielt Supermann, men også Swamp Thing, Peacemaker og The Authority. En annen mindre kjent figur som er inkludert, er Booster Gold.

Booster kommer fra fremtiden og bekjemper kriminalitet blant annet ved hjelp av sin kunnskap om hva som vil skje. Han kommer til å få sin egen TV-serie, som vi ikke vet noe om ennå. Den siste tiden har det imidlertid gått rykter om at Antony Starr, best kjent som Homelander i TV-serien The Boys, skal spille Booster Gold.

Nylig ble Starr konfrontert med ryktet, men i stedet for å benekte det, bekreftet han at han henger sammen med Gunn (selv om han skylder på golf), som han også anser som en ekstremt talentfull filmskaper:

"Jeg og James spiller bare golf. Jeg gleder meg til å se hva han gjør med DC-universet. Jeg synes han er en fenomenal regissør, produsent og et talent. Han er en av de største merkevarene i bransjen, så jeg gleder meg til å se hva han finner på."

Med det har Starr sannsynligvis klart å få enda flere til å tro at han faktisk vil ta på seg rollen som Booster Gold, en rolle han utvilsomt vil være godt egnet til, eller hva tror du?