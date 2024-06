Antony Starr avslører sin beste Homelander-meme

HQ

I tillegg til å gi oss god superhelt-TV å kose oss med, har The Boys også klart å produsere en stor mengde memes. Noen av disse dreier seg om andre karakterer, men de fleste er knyttet til seriens antagonist, Homelander.

Antony Starrs prestasjon som den egotrippede overlegen er en for historiebøkene, ettersom han kan gjøre så mye med bare et enkelt ansiktsuttrykk, eller til og med mangel på sådan. I et intervju med Variety Fair spurte Starr sine medskuespillere om hva deres favoritt Homelander-meme er.

Akkurat som i serien ser det ut til at A-Train (Jessie T. Usher) og The Deep (Chace Crawford) kjenner sitt Seven-medlem best. De gjettet riktig at Homelanders egen favorittmeme er den der han puster ut kinnene, opprørt over et besøk i sitt gamle hjem.

Hva er din favorittmeme fra Homelander?