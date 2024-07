Antony Starr mener sesong 5 er "riktig tidspunkt" å avslutte The Boys

HQ

The Boys har én episode til av sesong 4 igjen å vise oss før vi skal ta en ny pause slik at skaperne kan filme den femte og siste sesongen. Det ble først helt nylig bekreftet at denne sesongen ville bli den siste, men det ser ut til at i hvert fall en av stjernene mener at det er et godt tidspunkt å si farvel.

I en samtale med IGN forklarte Antony Starr, skuespilleren som spiller Homelander, sine tanker om showets slutt. "Jeg er veldig bevisst på at jeg vil at vi skal gå ut på en veldig positiv, sterk tone," sa han. "Jeg vil ikke at vi skal være serien som gikk for langt i én sesong og falt til jorden."

"Jeg synes vi fortjener å gå ut med hodet hevet, uten å føle at vi burde ha gått tidligere eller at vi har vært for lenge ... Jeg tror det vil være riktig tidspunkt, men det vil også være vanskelig å forlate serien."

Er du klar for at The Boys skal ta slutt?