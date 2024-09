Anya Taylor-Joy ønsker å spille Elsa fra Frost i en spillefilm

Med den konstante strømmen av nyinnspillinger i spillefilmform fra Disney, vil det sikkert ikke ta lang tid før Frost får samme behandling. Hvis det blir tilfelle, hvem skal i så fall ta på seg ansvaret for å spille de berømte Elsa og Anna i den hypotetiske filmen? Mens Anna fortsatt er uviss, har én skuespillerinne kastet seg inn i kampen om å bli Elsa.

I et intervju med Vogue nevnte Anya Taylor-Joy at av alle Disney-figurene hun gjerne skulle tatt med til et spillefilmformat, er Elsa den hun aller helst vil prøve seg på.

Etter oversettelsen uttalte Taylor-Joy: "Jeg har veldig lyst til å lage en musikal fordi jeg er litt for besatt av min nåværende jobb. Jeg elsker utfordringen ved å fullføre umulige oppgaver. Jeg tror det er utrolig motiverende for meg, så tanken på å kunne synge, danse og spille skuespill samtidig er veldig spennende for meg. Jeg tror Frost kommer til å bli fantastisk. Det kan være veldig gøy å skyte isbiter ut av hendene. Og du kommer til å bli favoritten i alle barnebursdager. Alle søsknene mine har barn nå, så jeg vil gjerne at de skal kunne si "tanten min er Elsa". Det hadde vært fantastisk!"

Synes du Taylor-Joy er den rette rollen som Elsa, eller ville du foretrekke at noen andre tok på seg rollen i en hypotetisk Frost-spillefilm?