Anya Taylor-Joy: Prinsessen min er en moderne, sterk og uavhengig kvinne

Premieren på Illumination og Nintendos etterlengtede The Super Mario Bros. Movie er mindre enn en uke unna, og som vi alle vet gir en av Hollywoods nyeste stjerner, Anya Taylor-Joy, sin stemme til prinsesse Peach. I et intervju med Total Film snakket skuespilleren om hvordan hun forberedte seg til rollen og hvordan hun hadde møter med filmteamet om hvordan hun best kunne gjenoppfinne og omdefinere prinsessen til en mer moderne kvinnerolle.

"Fra det aller første møtet som skaperne og jeg hadde om henne ble jeg virkelig imponert og begeistret over det faktum at vi alle var på samme side om hvem Peach skulle være i denne nye epoken."

Taylor-Joy fortsatte også med å beskrive hvordan hennes nye prinsesse vil være en representasjon av kvinnelig lederskap og et forbilde for unge mennesker.

"Da jeg først så filmen kom jeg ut så utrolig spent og ganske rørt over at dette nå er noen barn kan ha som forbilde, og at det er dette kvinnelig lederskap er. Slik presenterer vi kvinnelig lederskap. Jeg følte meg bare så stolt over å være en del av det.

Og virkelig, virkelig inspirert. Og så er jeg veldig stolt over å være en del av dette, og jeg er stolt over å være en del av ... Peach er en bemyndiget kvinne."

Imidlertid lovet hun også at filmens prinsesse vil være tro mot sine røtter, selv om hun vil være fundamentalt annerledes og mer drevet på noen måter. Hvis du vil høre intervjuet i sin helhet, kan du gjøre det her.

Synes du det er bra at Peach ser ut til å ha hatt en make-over for å bli mer uavhengig?