Apex Legends avduker Mad Maggie og ny sesong

Etter å i kjent stil ha hørt rykter i lang tid benyttet Respawn helgen som var til å fortelle at de første detaljene om Apex Legends' kommende sesong ville avsløres i dag. Som sagt så gjort.

Dagens Stories from the Outlands-kortfilm heter Judgment, og forteller hvorfor beryktede Mad Maggie blir spillbar i Apex Legends når sesongen Defiance starter den 8. februar amerikanske tid. Samtidig får vi vite at sesongen vil introdusere en ny modus kalt Control hvor to lag bestående av ni spillere hver forsøker å kontrollere punkter på et kart. Det hintes også til at Olympus vil gjennomgå betraktelige endringer, noe vi mest sannsynlig får se litt av når sesongens lanseringstrailer slippes på torsdag.