Apex Legends blir større, øker makslevel og oppfyller skarpskytterdrømmer i trailer

Man trengte ikke å være den skarpeste kniven i skuffen for å raskt forstå at Apex Legends' neste helt, Vantage, blir noe enhver skarpskytter bør prøve ut når sesong fjorten starter den 9. august, men dagens trailer viser hvorfor.

Som lovet har Respawn gitt oss den første gameplaytraileren for Apex Legends' Hunted-sesong,og det viser seg at Vantage faktisk får opp ganske mye informasjon når vi bruker kikkertsiktet på riflen hennes. I tillegg til dette får vi se noen av måtene King's Canyon endres på, noe som blant annet røper at kartet blir større siden færre områder vil være oversvømt og The Cage og et par andre steder får færre ting å gjemme seg bak. Topp det hele med at maksnivået økes og glimt av nye Battle Pass-skins, så er det bare å glede seg til neste uke.