Apex Legends er mer populært en noensinne på Steam

Selv om Apex Legends nå har vært ute til PC i over to år, fortsetter det bare å vokse i popularitet på Steam. Etter lanseringen av Season 8 og den nye helten Fuse har interessen skutt til væs og nå har det nådd nærmere 200,000 samtidge spillere (198,235 for å være nøyaktig). Det er langt igjen til PlayerUnknown's Battlegrounds-rekorden, men det er uansett meget imponerende for et spill som har vært ute i to år, som i tillegg har vært lenge eksklusivt på EAs Origin-plattform på PC.

Den 9. mars kommer Apex Legends endelig til Nintendo Switch også, en versjon som inneholder alt nytt innhold sant et eksklusivt skin.