Apex Legends får cross-play og kommer til Steam og Switch

Respawn begynte virkelig å hype opp EA Play Live-sendingen de siste dagene, så spekulasjonene om hvilke Apex Legends-nyheter vi kunne se frem til ble også mer ambisiøse. Heldigvis kommer flere ønsker til å bli oppfylt.

For det første starter Apex Legends' Lost Treasures Collection-event den 23. juni. Da venter det en ny utgave av Armed and Dangerous hvor vi blant annet starter med et Mobile Respawn Beacon siden Respawn Beacons er fjernet fra kartet, mens den eneste beskyttelsen vi har er en Evo Armour siden alle andre beskyttelser også er borte. På toppen av det hele er det en rekke samleobjekter å finne for å få noen av de nye skinsene både for våpen og figurer. Eventet vil avsluttes den 7. juli, så du får litt tid å fullføre skattejakten på.

Samtidig hadde utviklerne gode nyheter for de som ikke har prøvd spillet enda, for Apex Legends vil komme til både Steam og Nintendo Switch en gang i høst, og samtidig vil spillet endelig støtte cross-play mellom alle plattformene. Mer eksakte datoer for alle disse tingene kommer senere, så i mellomtiden kan du se hva Lost Treasures Collection vil by på i traileren under.